Военный самолет упал в городе, убив 18 человек

В Пакистане потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает телеканал Dunya News.

Как отмечается, в результате инцидента погибли 18 человек, еще 16 — получили ранения.

Уточняется, что среди погибших — два пилота и три члена экипажа, остальные — местные жители. Все пострадавшие были госпитализированы.

Как подчеркивается, самолет потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета. После падения произошло возгорание, и огонь перенесся на близлежащие дома.

На настоящий момент о причинах крушения не сообщается.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в Мексике при крушении самолета.