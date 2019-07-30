19 пьяных украинских танкистов задержаны в Донбассе

Девятнадцать танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, задержали в городе Волноваха Донецкой области, передает Донецкое агентство новостей.

Как сообщил глава пресс-службы милиции самопровозглашенной Донецкой народной неспублики (ДНР) Даниил Безсонов, по данным разведки, задержанные относятся к 17-й танковой бригаде.

По словам Безсонова, у украинских военных произошло дезертирство — батальон покинули пять человек.

Ранее сообщалось, что пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад.