Россия и Иран устроят совместные учения

Командующий иранскими ВМС Хосейн Ханзади заявил, что Россия и Иран устроят совместные морские военные учения. Об этом пишет агентство IRNA.

Ханзади сообщает, что договоренность о проведении маневров уже достигнута.

По словам иранского командующего, учения состоятся в северной части Индийского океана. Как добавляет военный, маневры, могут, в том числе, пройти в районе Ормузского пролива.

Ханзади также надеется, что учения устроят «в ближайшее время» и «до конца текущего года». По его информации, в ближайшее время состоится встреча для их координации и планирования.

Ранее сообщалось, что между американским и советским танком во время учений произошел бой.