Политолог оценил предложение Киева реформировать СБУ

Политолог Александр Асафов прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о намерении властей реформировать Службу безопасности страны. Об этом сообщает RT.

По словам политолога, это заявление сделано для того, чтобы показать разницу между старой и новой властью.

«Видимо, будет усилена какая-то ещё одна институция — отдельная экономическая спецслужба, для того чтобы сосредоточить контроль за экономическими процессами в руках новых людей», — заявил Асафов.

Он добавил, что самостоятельность структуры не может не беспокоить, так как это будет сложно контролировать.

Также Асафов отметил, что на Украине уже существует отдельная служба контрразведки, а делами экономических функций занимается Государственное бюро расследований Украины.

По мнению политолога, как и при Порошенко, будут создаваться новые спецслужбы, подконтрольные команде Зеленского, а старые буду упразднены.

Ранее сообщалось, что у Зеленского решили реформировать СБУ