Пользователи соцсетей высмеяли бывшего редактора украинской версии Forbes Максима Кухара, который предложил ввести в Россию украинские войска.

До этого Кухар призвал провести наступательные операции на территории России для поддержки новой демократической власти.

Многие пользователи иронично восприняли призыв украинского журналиста.

«Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары — нет», — написал один мужчина.

Некоторые поблагодарили журналиста за «вечер юмора», отметив, что «Квартал 95» на фоне его заявлений тускнеет.

Кто-то заявил шутливо, что украинский Минздрав снова не закупил галоперидол.

Некоторые пользователи более серьезно отнеслись к словам Кухары, отметив, что армия ВСУ является самой трусливой в мире и способна только сбивать гражданские самолеты.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к «вторжению» России.