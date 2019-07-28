Трамп назвал кандидата на пост главы Нацразведки

Американский лидер Дональд Трамп назвал кандидата на пост директора Национальной разведки. Об этом он сообщил в твиттере.

По его словам, он выдвинет на этот пост кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа.

«...Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки», — заявил Трамп.

Он также добавил, что нынешний руководитель ведомства Дэн Коутс уйдет в отставку 15 августа.

Глава государства выразил благодарность Коутсу за службу и подчеркнул, что в скором времени станет известно имя человека, который будет временно исполнять обязанности директора Нацразведки.

Ранее сообщалось, что главу Нацразведки США хотят уволить.

Как отмечается, Коутса уволят за то, что он постоянно находится в разногласиях с Трампом по разным вопросам. В частности, из-за разных взглядов на отношения американской стороны и России.