Главу Нацразведки США хотят уволить

Директора Нацразведки Соединенных Штатов Дэна Коутса собираются уволить в ближайшее время. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет газета, Коутса уволят за то, что он постоянно находится в разногласиях с президентом США Дональдом Трампом по разным вопросам. В частности, по из-за разных взглядов на отношения американской стороны и России.

Источники сообщили, что на пост Коутса претендует конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф, который является ярым сторонником Трампа.

Ранее сообщалось, что глава разведки США отреагировал на обещание Трампа рассекретить данные ведомства.