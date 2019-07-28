Уникальные снимки известных флотоводцев опубликовало Минобороны
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Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что кадры были размещены ко дню Военно-морского флота .
Уточняется, что обнародованы снимки самых интересных и значимых моментов из жизни и деятельности главнокомандующих ВМФ, командующих флотами, а также командиров легендарных кораблей и подводных лодок, например адмиралов Николая Кузнецова, Сергея Горшкова и Ивана Юмашева.
Кроме того, были представлены и черно-белые, и цветные фотографии, большинство из которых показали впервые.
Помимо редких кадров все желающие могут ознакомиться и с фактами о деятельности флотоводцев.