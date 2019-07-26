SZ: в НАТО доверили Россию женщине

Немецкий дипломат Беттина Каденбах будет второй женщиной среди помощников генсекретаря НАТО. Die Sueddeutsche Zeitung пишет о том, что ей достались важные темы.

Как отмечается, Йенс Столтенберг уже объявил о ее назначении. На посту генсека альянса он выступает за большее разнообразие среди сотрудников блока. Его восемь помощников занимаются такими темами, как планирование развития ВС и управление спецслужбами. До Каденбах единственной женщиной среди доминирующих в НАТО мужчин была Колинда Грабар-Китарович. До того как стать президентом Хорватии, она была помощником генсека по вопросам публичной дипломатии. Перед Каденбах, как перед помощником по политическим вопросам и безопасности, стоит более важная задача: она не только должна консультировать Столтенберга, но и поддерживать контакты с такими международными организациями, как Евросоюз, ООН и ОБСЕ.

Газета сообщает, что вместе с 80 сотрудниками Каденбах будет отвечать и за сложные отношения с Россией и такими партнерами, как Украина и Молдова. Заниматься ей придется и контролем над вооружениями. Начало ее работы выпадает на нестабильное время. 2 августа должен истечь Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Осуществляется поиск ответа, который может дать альянс, а занимавшаяся в МИДе политикой безопасности Каденбах знает об имеющихся возможностях.