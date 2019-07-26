Зеленский и Волкер вместе понадеялись на перемирие в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с американским спецпредставителем по Украине Куртом Волкером и обсудил ситуацию в Донбассе. Об этом сообщается на сайте лидера Украины.

Как отмечается, они обсудили текущую ситуацию в регионе. В том числе речь шла о разведении сил и средств вокруг Станицы Луганской.

«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Волкер предвкушал встречу с Зеленским. Он собирался обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским его предстоящие переговоры с коллегой из США Дональдом Трампом.