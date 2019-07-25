Завершен первый этап поставок С-400
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Министерство национальной безопасности Турции рассказало о том, что был завершен первый этап поставки С-400. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что поставки первой партии С-400 осуществлялись на авиабазу Мюртед в Анкаре.
Уточняется, что всего в рамках поставки было осуществлено 30 рейсов самолетов.
Заявляется, что поставка второй партии также будет осуществляться в Анкару.
ранее сообщалось, что в Турции заявили о превосходстве С-400 над американскими Patriot.