Экс-министр ВВС США похвасталась сводящим врагов с ума секретным мини-шаттлом

Бывший министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что необычные возможности маневров секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят с ума врагов. Об этом сообщает military.com.

Отмечается, что об этом она сказала во время форума по безопасности, проходящем с 17 по 20 июля в Аспене. Этот шаттл создала компания Boeing, а в космос он отправился в сентябре 2017 года. Он находится на околоземной орбите и занимается экспериментами в интересах американских ВВС. Находясь близко к планете, он в состоянии менять курс.

«Это означает, что наши противники не знают, где корабль появится в следующий раз. И мы знаем, что это сводит их с ума», — заявил Уилсон.

Она добавила, что рада этому.

В 2017 году суборбитальный многоразовый шаттл-разведчик ВВС США X-37B Orbital Test Vehicle вернулся на Землю после более чем 700 дней на орбите.