В МВД Украины объяснили переброску спецназа в Донецкую область

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко объяснил переброску спецназа в избирательные округа №64 и №50. Об этом он сказал в эфире «Громадского телевидения».

По его словам, эти действия являются превентивными мерами, которые были использованы для недопущения нарушений. Таким образом недовольным результатами голосования дали понять, что устраивать беспорядки не стоит.

«У нас хватит сил и средств, а главное — решимости и политической воли — сдержать все возможные правонарушения», — заявил Шевченко.

Он добавил, что уже начатые уголовные производства будут доведены до конца.

Ранее сообщалось, что украинское МВД направило вертолет со спецназом из-за акции протеста в Донецкой области.