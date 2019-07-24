В Китае сочли уровень развития военных отношений с Россией высоким

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Официальный представитель китайского минобороны У Цянь заявил, что Пекин и Москва продолжают сотрудничество в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, страны вступили в эпоху новых отношений. Взаимодействие их ВС тоже вышло на новый уровень. Стороны продолжат заниматься укреплением и совершенствованием отношений в военной сфере, также они активизируют механизмы взаимодействия в области обменов на высоком уровне, создания военного оборудования и противостояния терроризму.

«Военное сотрудничество Китая и России в военной области продолжает развиваться на высоком уровне», — заявил У Цянь.

Ранее Китай обвинил США в подрыве мировой стабильности.