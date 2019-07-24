Китай обвинил США в подрыве мировой стабильности
close
В китайской Белой книге по нацобороне дана оценка американской военной стратегии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Соединенные Штаты изменили свою политику и стали использовать стратегию односторонних действий.
«Это спровоцировало напряженную конкуренцию между крупными странами», — отмечается в документе.
Также подчеркивается, что политика США привела к росту расходов в военной сфере и наращиванию ядерных и ракетных потенциалов других стран. Кроме того, действия США угрожают стратегической стабильности мира.
Ранее в США испугались сближения России и Китая.