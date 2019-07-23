Военному атташе Южной Кореи вручили ноту после инцидента в небе над Японским морем
close
Командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш рассказал, что военному атташе Южной Кореи в России вручили ноту после инцидента, который произошел в воздушном пространстве над Японским морем. Об этом сообщает ТАСС.
Командующий добавил, что нота была вручена в связи с «неправомерными и опасными действиями экипажей южнокорейских самолетов ».
Кобылаш заявил, что все самолеты ВКС России приземлились в аэропортах базирования.
Ранее пилоты южнокорейских истребителей F-16 пересекли курс и создали угрозу безопасности для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС России, рассказали в Минобороны России.
В ведомстве также отметили, что предупредительного огня со стороны авиации Южной Корее не было.