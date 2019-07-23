ВКС России посчитали действия пилотов ВВС Южной Кореи хулиганскими

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал действия летчиков ВВС Южной Кореи, которые были зафиксированы во время сопровождения российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, воздушным хулиганством. Об этом ТАСС.

По словам Кобылаша, российские самолеты строго выдерживали заданный режим полета.

Командующий ВКС уточнил, что согласно данным объективного контроля, экипажи России не нарушили воздушное пространство Южной Кореи и Японии.

Как отмечает Колабыш, авиагруппа находилась от спорных островов на расстоянии более 25 км.

Ранее сообщалось, что японские истребители поднялись в воздух из-за инцидента между самолетами России и Южной Кореи.