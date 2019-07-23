США будут патрулировать Ормузский пролив назло Ирану

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты создадут коалицию из разных стран, которые займутся патрулированием вод Ормузского пролива. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Помпео, такие меры будут осуществлены, чтобы «изменить поведение» Ирана, который задерживает танкеры других стран. Также госсекретарь отметил, что патрулирование поможет сохранить морские пути открытыми и безопасными.

«В этом будут участвовать страны со всего мира», — добавил Помпео.

Ранее сообщалось, что Иран объявил о готовности ко всему после задержания танкера.

Иран задержал британское судно за «нарушение международных правил», которое произошло в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.