Обозреватель The National Interest Акшоб Гиридхарадас заявил, что вооруженные силы России «на глазах» становятся сильнее.

Отмечается, что Москва уделяет большое внимание развитию технологий в военной сфере. В частности военные организации пытаются сделать военную технику более совершенной при помощи прорывных идей, напоминающих стартапы. Российскому Фонду перспективных исследований, который аналитики считают аналогом Управления перспективных исследовательских проектов американского минобороны, поручено применять инновационные разработки для того, чтобы обеспечить превосходство в оборонных технологиях. Кроме того, российская сторона стала воплощением научных инноваций в космических технологиях.

В материале утверждается, что Кремль отдает себе отчет в том, что в будущих военных действиях ВС будут принимать меньшее участие, большая часть операций будут проводиться с воздуха при помощи дронов. Также в России думают о применении робототехники и постоянно работают над улучшением вооружения беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время по числу беспилотников страна занимает второе место после США. Медленные изменения ВПК России вызывают беспокойство среди стран Запада. Подчеркивается, что российская сторона намерена добиться превосходства в военной сфере вопреки наложенным санкционным ограничениям.