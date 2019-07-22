Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО

Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе учебной переправы через реку внутри десантной машины утонули трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный инцидент произошел во время учений во Львовской области под командованием инструкторов НАТО.

Он уточнил, что группа военных в ходе учений отрабатывала этап преодоления водной бригады, что закончилось смертью трех десантников.

Причем, подчеркнул Безсонов, по решению командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского о гибели военных официально сообщат лишь после окончания парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что украинские военные подорвались у Счастья.