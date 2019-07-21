В Киеве открестились от задержания перевозившего «Бук» водителя

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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)... Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Служба безопасности Украины опровергла данные о том, что был задержан водитель тягача, на котором перевозили ЗРК «Бук», из которого сбили малайзийский Boeing MH17 в Донбассе, сообщает «Страна.ua».

В пресс-службе СБУ пояснили, что речь шла о задержании причастного к захвату в Донецке в июле 2014 года того самого трейлера.

В СБУ заявили, что позже действительно трейлер использовали, чтобы транспортировать «Бук».

Ранее украинская служба безопасности внесла изменения в заявление о водителе, перевозившем «Бук» для MH17, из которого якобы был сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines в 2014 году над Донбассом.