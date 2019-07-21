В Киеве открестились от задержания перевозившего «Бук» водителя

Служба безопасности Украины опровергла данные о том, что был задержан водитель тягача, на котором перевозили ЗРК «Бук», из которого сбили малайзийский Boeing MH17 в Донбассе, сообщает «Страна.ua».

В пресс-службе СБУ пояснили, что речь шла о задержании причастного к захвату в Донецке в июле 2014 года того самого трейлера.

В СБУ заявили, что позже действительно трейлер использовали, чтобы транспортировать «Бук».

Ранее украинская служба безопасности внесла изменения в заявление о водителе, перевозившем «Бук» для MH17, из которого якобы был сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines в 2014 году над Донбассом.