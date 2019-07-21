На Донбассе потребовали расследования обстрела Первомайска

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Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева потребовала, чтобы обстрел Первомайска, произведенный за несколько часов до наступления перемирия, был расследован. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, инцидент привел к гибели одного мирного жителя, еще семь человек пострадали. Власти ЛНР обратились к международным наблюдательным миссиям с призывом обратить пристальное внимание на произошедшее и провести «расследование очередного военного преступления украинских военных».

«Также мы в очередной раз обращаемся…с просьбой оказать давление на руководство Украины с принуждением их к исполнению...мирных договоренностей», — сказала Кобцева.

Ранее сообщалось, что украинские силовики сорвали перемирие в Донбассе, открыв огонь по жилым домам в Первомайске.