СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400

Владелец компании «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве в ходе строительства объектов «Нижегородского завода 70-летия Победы». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в суде.

Как отмечается, на данном заводе производят компоненты С-400, С-500 и «Витязя».

Уточняется, что Дягтерев будет находиться в СИЗО до 8 сентября включительно.

Причем, как подчеркивается, своей деятельностью заключенный нанес ущерб в размере 250 млн рублей.

Согласно изданию, Дягтерев уже был судим. Так, в 2015 году его приговорили к восьми годам тюрьмы за хищение 1,3 млрд рублей при строительстве объектов космодрома Восточный. Тогда же с него, а также с трех его подчиненных взыскали штраф по миллиону рублей.

В 2018 году по решению суда были снижены сроки заключения для всех фигурантов дела. Дочь Дягтерева освободили в зале суда, двое других вышли на свободу через полтора месяца, а сам Дягтерев был освобожден в апреле 2019 года.