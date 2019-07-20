В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня

Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в ЛНР также приказали прекратить огонь с полуночи 21 июля.

По словам Синенкова, данное решение было принято по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске, которая согласовала новое перемирие в регионе.

Он также выразил надежду, что украинские боевики со своей стороны добросовестно будут выполнять пункты перемирия.

Ранее у украинского лидера Владимира Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс.