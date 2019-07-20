Саудовская Аравия разрешила разместить США войска

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что разрешает американской стороне разместить на территориях страны военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Источник отметил, что для начала в Саудовскую Аравию приедут около 500 американцев. Они будут следить за безопасностью в регионе и не допускать различные угрозы, поступающие стране.

По последним данным, операция по отправке войск США в Саудовскую Аравию уже началась.

Ранее сообщалось, что США разметят войска в Саудовской Аравии.

До этого WSJ писала, что президент США Дональд Трамп отправит на Ближний Восток еще 3 тысячи солдат.

К такому консенсусу пришли в Пентагоне и Белом доме на фоне обострения отношений с Ираном. Как пишет газета, США также могут усилить присутствие в ближневосточном регионе, в частности, с помощью размещения подводных лодок, самолетов, беспилотников и систем противовоздушной и противоракетной обороны.