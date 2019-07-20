США разметят войска в Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и врио главы Пентагона Ричард Спенсер объявили о том, что американский военный контингент будет размещен в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Как отмечается, стороны пошли на такой шаг, чтобы повысить безопасность в регионе.

«Также это обеспечивает способность США защищать их силы и интересы в регионе», — добавил Спенсер.

Ранее МИД ОАЭ заявил, что четыре торговых корабля подверглись атаке в районе порта Фуджейры.

Позднее WSJ писала, что президент США Дональд Трамп отправит на Ближний Восток еще 3 тысячи солдат.