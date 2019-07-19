Зариф поставил США на место после инцидента с дроном

Глава МИД Ирана Джавад Зариф одной картинкой выразил свое отношение к позиции США по инциденту с беспилотником в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

Политик опубликовал в своем твиттере карту мира с выделенными территориями США и Ирана. На карте видно, что пролив находится на южной границе Ирана, в то время как США — на другом конце света.

Публикация была подписана одним словом «Напоминание».

Таким образом Зариф намекнул, что Вашингтон находится слишком далеко, чтобы вмешиваться в ситуацию в регионе.

Ранее министерство обороны США сообщило, что иранский дрон был сбит американским кораблем в международных водах с целью безопасности судна и экипажа.