Элитный спецназ Британии опозорился у границ России

Учения морской пехоты американских ВМС на эстонской территории в начале июля закончились неудачно. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что местным ополченцам из Союза обороны Эстонии, которые во время маневров по освобождению острова Сааремаа в Рижмком заливе, выступали в роли оккупантов, удалось победить элитный спецназ, которому оказывали поддержку корабли, танки и вертолеты.

Как уточняется, успешные отвлекающие манеры британских ВС и высадка разведгруппы не привели к успешному наступлению на ключевые объекты.

«Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев», — говорится в заявлении флота Соединенного Королевства.

Руководство британских ВМС осталось разочарованным результатами учений и заявило, что они завершились «боевой ничьей».

Ранее сообщалось, что учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала.