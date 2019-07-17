Согласовано новое перемирие в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что члены трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились о новом бессрочном перемирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, самопровозглашенные ДНР, ЛНР и Киев договорились о том, что огонь между ними полностью прекратится с 21 июля в 00.01 по киевскому времени (совпадает с мск).

До этого самопровозглашенные ДНР и ЛНР настаивали на необходимости принятия дополнительных меры для контроля за перемирием. В частности, они призывали установить запрет на ведение огня, в том числе ответного.

Ранее Украина наотрез отказывалась прекращать обстрелы Донбасса.