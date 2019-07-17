Согласовано новое перемирие в Донбассе

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На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 18 июля 2014 года На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 18 июля 2014 года
На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 18 июля 2014 года
Андрей Стенин/РИА «Новости»

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что члены трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились о новом бессрочном перемирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, самопровозглашенные ДНР, ЛНР и Киев договорились о том, что огонь между ними полностью прекратится с 21 июля в 00.01 по киевскому времени (совпадает с мск).

До этого самопровозглашенные ДНР и ЛНР настаивали на необходимости принятия дополнительных меры для контроля за перемирием. В частности, они призывали установить запрет на ведение огня, в том числе ответного.

Ранее Украина наотрез отказывалась прекращать обстрелы Донбасса.