В России заявили о выполнении договоренностей по ядерному оружию

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин проинформировал, что Россия в рамках действующих соглашений выполняет все договоренности, касающихся ядерного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шерина, Россия имеет в своем арсенале гораздо меньше ядерного оружия, чем США. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты знают о том, что российской стороне уже «нечего уничтожать».

«Нам нечего им показывать», — добавил Шерин.

Зампред также отметил, что американская сторона не всегда выполняет свои обязательства. По его мнению, какие-либо провокации, испытания или размещения вблизи российских границ вооружений, которые устраивает американская сторона, говорят об их «озабоченности» Россией.

Ранее рассказали о состоянии переговоров по стратегической стабильности между Россией и Соединенными Штатами.