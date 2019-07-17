Россия попробует договориться с США по вооружениям

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Россия хочет продолжить переговоры по вопросам стратегической стабильности и не планирует отказываться от них. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Джабаров сделал во время переговоров МИД России и Госдепа США по поводу стратегических наступательных вооружениях и ДРСМД.

По мнению зампреда, у Соединенных Штатов пока отсутствует позиция по вопросам, которые уже обсудили.

«Они только пока прощупывают почву», — прокомментировал Джабаров.

Он также выразил надежду, что позиции США и России постепенно смогут сблизиться по вопросам СНВ и ДРСМД и продлить действующий договор СНВ-3.

Ранее сообщалось, что США предложат России новое соглашение по ядерному оружию.