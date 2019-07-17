В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США

В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается, речь идет о докладе «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников», подготовленном членом комитета из Канады. Документ был размещен в апреле, а затем удален. В нем содержались данные о расположении 150 единиц ядерного оружия Соединенных Штатов на европейской территории. В частности бомбы находятся на базах Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Kleine Brogel в Бельгии, Buechel в ФРГ, Инджирлик в Турции и Volkel в Нидерландах.

Уточняется, что из финальной версии доклада эти данные исчезли.

Ранее НАТО выдвинул Москве последний ультиматум.