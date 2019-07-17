Иран объяснил «захват» танкера ОАЭ

Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави проинформировал о том, что сломавшийся в Персидском заливе танкер был отбуксирован в территориальные воды страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у судна возникли проблемы из-за технической неполадки.

«По международным нормам иранские силы, получив просьбу о помощи, направились к нему и с помощью буксира отвели его к водам Ирана», — сказал Мусави.

Он добавил, что сломанное судно отремонтируют.

Ранее СМИ сообщили, что Иран захватил танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам. Судно якобы шло под флагом Панамы, когда боевые катера Корпуса стражей Исламской революции принудили экипаж направить корабль в территориальные воды иранского государства.