США предложили насолить Путину, отдав Украине турецкие F-35

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Предназначенные для Турции американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II могут предложить другим заказчикам. Об этом сообщает Defense One.

Как отмечается, речь может идти от таких странах, как Канада, Финляндия, Швейцария или Испания, которые думали о приобретении истребителя. Также в роли покупателей могут выступить Польша и страны Прибалтики.

«Если кто-то действительно хочет разозлить [президента России Владимира] Путина — возможно, довольно опасным способом, тогда, конечно, всегда есть Украина», — говорится в материале.

Уточняется, что речь идет примерно о 30 американских истребителях.

Ранее президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.