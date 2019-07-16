В Пентагоне испугались подрыва потенциала F-35 из-за С-400
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Кандидат на пост главы минобороны США Марк Эспер выразил обеспокоенность в связи с покупкой Турцией ЗРК С-400 у России, сообщает РИА «Новости».
По его словам, их покупка фундаментально подрывает потенциал истребителей и лидерство Соединенных штатов в воздухе.
Он пообещал после утверждения на должность выдвинуть Турции ультиматум — либо ЗРК, либо F-35, но не одно и другое вместе.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган признал российские С-400 самыми сильными системами противовоздушной обороны в мире.