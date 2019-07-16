NI: США стоит обеспокоиться атомными авианосцами России и Китая

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Обозреватель The National Interest Дэвид Экс предостерег от сотрудничества России и Китая в сфере производства атомных ледоколов.

Как отмечается, КНР пригодились бы и сами суда, но также Пекин получил бы возможность усовершенствовать технологию реакторов, что понадобилось бы в будущем для атомных авианосцев. В настоящее время Китая располагает двумя авианосцами с неядерной силовой установкой и строит третий. По мнению китайских экспертов, чтобы быть конкурентоспособным, Пекину необходим более мощный атомный авианосец. Военные эксперты страны сходятся на том, что КНР не сильна в ядерной миниатюризации и могла бы научиться этому у России.

Экс замечает, что в июне прошлого года российская сторона пригласила китайскую корпорацию поучаствовать в тендере, связанным с проектом атомного ледокола, работающего на модульных реакторах. Китайский военный эксперт замечает, что у России есть технологии, но нет денег, а у Китая обратная ситуация. Если стороны будут сотрудничать, КНР приблизится к запуску атомного авианосца. Предполагается, что к середине 2030-х в распоряжении Пекина могут быть шесть авианосцев.