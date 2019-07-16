WSJ: Эрдоган променял НАТО на Путина

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В Турцию начали прибывать комплектующие для российских С-400, несмотря на предупреждения США о возможных санкциях. Как пишет The Wall Street Journal, у США и НАТО нет иного выбора, кроме как переосмыслить позицию по отношению к членству турецкой стороны в альянсе.

Отмечается, что для Анкары это должно как минимум означать прекращение участия в программе, связанной с истребителями F-35. Представители американской стороны говорят о том, что российские специалисты, которые помогут Турции запустить высокопроизводительные комплексы С-400, могут поставить под угрозу целостность оборонных систем НАТО, которые работают вместе. Газета замечает, что российские С-400 были «более или менее» предназначены для того, чтобы сбивать самолеты альянса.

Издание также подчеркивает, что, поощряя продажу С-400, президент России Владимир Путин стремится к разделению Турции и НАТО. Американская сторона может лишиться доступа на турецкую военную базу Инджирлик, а также предпринять действия против курдов, которые оказывали содействие силам США в Сирии. При этом отмечается, что в конце концов президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану придется оставить свой пост, а его преемник может изменить отношение к Западу. Это вариант, при котором исключение из НАТО нужно приостановить. Подчеркивается, что «предательство союзника» не должно остаться для Эрдогана без последствий.