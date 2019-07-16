В Германии боятся неожиданного удара России

Российскую сторону обвинили в том, что в стране тайно запасаются «запрещенными ракетами» для того, чтобы напасть на Европу и устроить там войны.

Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на доклад бывшего генерала-лейтенанта бундесвера, экс-зам генсекретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе.

Как пишет газета, опираясь на источники, пока Европа занималась вопросами экологии и климата, Россия готовилась к региональным войнам с использованием ядерного оружия. Ключевую роль в конфликте должна сыграть и Германия из-за своего географического расположения.

По мнению источников, российская сторона будет наносить неожиданный удар по Европе. Только так страна якобы сможет победить в конфликте с НАТО.

Местами возможного начала атак со стороны России назвали Украину, Прибалтику, Черноморский регион и Польшу.