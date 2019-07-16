В США нашли уязвимость С-400

В американском центре частной разведки Stratfor заявили, что нашли главную уязвимость российских зенитных комплексов С-400, которые президент Турции Тайип Эрдоган недавно назвал сильнейшими системами ПВО в мире.

По мнению сотрудников центра, С-400 сильны, но они не смогут устоять перед массированной атакой, если у комплексов не будет других средств ПРО.

Также отмечается, что указанная дальность действий С-400, а это 400 км, может уменьшаться при гористой местности.

«Системы могут быть более или менее эффективными в зависимости от типа противника, с которым они сталкиваются», — подчеркнули в центре.

Ранее сообщалось, что Россия построила «воздушный мост» для поставок С-400 Турции.