США следует пересмотреть подход к КНДР и Ирану, пишут СМИ

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Обозреватель The National Interest Тед Гален Карпентер заявил, что Соединенным Штатам необходимо пересмотреть свои обязательства перед союзниками.

Отмечается, что в подходе Вашингтона к Пхеньяну и Тегерану есть одна общая черта — США настаивают, чтобы они отказались от любых амбиций, связанных с владением ядерным оружием или значительным производством баллистических ракет. Связанное с этим допущение предполагает, что владение странами небольшим ядерным арсеналом являлось бы не только неприемлемой угрозой миру в регионе, но и серьезной угрозой для безопасности самих США. Второй сценарий маловероятен, а первый связан с «расширенным сдерживанием» и повышенными рисками для американской стороны в связи с противостоянием Ирану и Северной Корее.

Как пишет издание, Вашингтон обеспокоен ядерными амбициями указанных стран, однако вероятность того, то они совершать преднамеренную атаку на США маловероятна. Но риск для Вашингтона возрастает, так как американские союзники на Ближнем Востоке и в Восточной Азии могут быть вовлечены в возможные вооруженные конфликты между Северной Кореей и Японией или Республикой Кореей или между Ираном и Израилем или Саудовской Аравией. По мнению автора статьи, Вашингтон должен проинформировать своих союзников в регионах о том, что больше не желает подвергаться такому риску. Вместо него ему этот риск должен быть переложен на страны, которые напрямую заинтересованы в сдерживании Ирана и КНДР.