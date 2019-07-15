Военные самолеты Британии и Италии проведут разведку над Россией

Начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что военные самолеты из Британии и Италии собираются выполнить наблюдательный полет над Россией в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает «Красная звезда».

По его словам, совместный полет пройдет с 15 по 19 июля.

Он добавил, что британские и итальянские военные полетят на румынском самолете наблюдения АН-30, который стартует с аэродрома Кубинка.

Рыжков также отметил, что во время полета специалисты из России будут контролировать параметры полета, а также аппаратуру наблюдения.

Ранее сообщалось, что самолеты США пролетели над Крымом.