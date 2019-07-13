«Летающий радар» США загорелся в воздухе

В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне. Об этом сообщает KOLN-TV.

Как отмечается, на борту самолета находились шесть человек, однако никто из них не пострадал.

Уточняется, что в ходе полета произошло возгорание одного из двигателей самолета.

На настоящий момент неизвестно, сколько времени займет устранение дефектов «летающего радара».

Ранее сообщалось, что загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне.