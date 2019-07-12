Украина провела военные учения на берегу Азова

Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) провели тактические учения на побережье Азовского моря. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что в ходе военного мероприятия прошли учения по уничтожению десантных кораблей и десанта на побережье.

Кроме того, учения проверили способность ВСУ мобильно реагировать на угрозы и выполнять поставленные задачи. А также выявилась способность боевых расчётов управлять огнем артиллерии и атаковать корабли противников.

Ранее в июне украинская пограничная служба совместно с ВСУ провела учения на территории Азова.