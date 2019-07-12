Стартовали поставки С-400 в Турцию

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Стартовали поставки С-400 в Турцию, передаетРИА «Новости».

«Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила в Турцию», — сообщили в турецком минобороны.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется российскими зенитными ракетными системами С-400 в случае нападения.