Два военных самолета Британии заметили у границ России

Два военных самолета Британии провели разведку у российских границ. Об этом говорят данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Как отмечается, речь идет о самолете радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint.

Уточняется, что его заметили в районе Калининградской области в 17.00.

Кроме того, второй радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1с пролетел недалеко от Крыма вдоль Черноморского побережья в 07.00.

Подчеркивается, что, обогнув Крымский полуостров два раза, самолет вернулся на базу.

Ранее сообщалось, что два военных самолета США заметили у Крыма.