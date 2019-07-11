Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Он отметил, что видел в соцсетях призывы провести парад.

«Парад – это не про политику. Это большая честь присутствовать на нем. Парад нужен нашему государству и нашим воинам. И он будет!» — заявил Забродский.

Отмечается, что Забродский является кандидатом в депутаты от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал военных провести парад в Киеве вопреки его отмене.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине из-за дороговизны.