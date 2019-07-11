В США отреагировали на действия кораблей Ирана против танкера Британии

В США заявили, что международное сообщество должно срочно отреагировать на действия иранских кораблей по отношению к британскому танкеру в Ормузском проливе. Об этом сказал представитель пресс-службы Центрального командования США Билл Урбан, передает РИА «Новости».

По его словам, иранская сторона создает угрозу судоходству на воде, а также начинает влиять на мировую экономику, поэтому нужно что-то предпринять.

«Все страны обязаны защищать и сохранять эту основу глобального процветания», — подчеркнул Урбан.

Ранее сообщалось, что иранские корабли попытались остановить британский танкер.

По данным источников, британский корабль подвергся нападению с иранской стороны в то время, когда выходил из Персидского залива и собирался в Ормузский пролив. По предварительным данным, люди из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) настигли корабль и приказали поменять курс.

В настоящее время официальные лица Британии подтвердили, что корабль был в том регионе и заявили, что он выполнял «роль по обеспечению безопасности на море».