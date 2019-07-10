Зеленский пришел в ярость от смертельного обстрела кортежа главы Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизироваться после обстрела кортежа главы Донецкой области Павла Кириленко. Об этом говорится на сайте Зеленского.

Он призвал «мгновенно и жестко отреагировать» на любые провокации.

«Этот дерзкое нападение четко показал, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел. В результате украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение.