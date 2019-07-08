Зеленский раскрыл планы ВМС

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какими должны стать ВМС Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, военно-морские силы должны иметь современное оснащение кораблями, вооружением и техникой, чтобы быть сильными.

«На этом пути мы ощущаем весомую поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Канада согласилась сотрудничать с Украиной в военной сфере и уже 14 июля будут обсуждены «конкретные шаги этого сотрудничества».

Он также повторил, что прилагает все усилия, чтоб вернуть арестованных моряков в Керченском проливе в России.