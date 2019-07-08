Иран обвинил Британию в «морском пиратстве»
Глава минобороны Ирана Амир Хатами назвал задержание танкера страны, которое осуществила Британия у берегов Гибралтара «морским пиратством». Об этом сообщает Mehr.
Отмечается, что задержание произошло 4 июля. Речь идет о танкере Grace 1, который якобы доставлял нефть на сирийскую территорию. На борту судна находятся 28 членов экипажа, среди которых есть индийцы, пакистанцы и украинцы.
«Мы не потерпим морского пиратства со стороны Британии», — заявил Хатами.
Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.