Иран обвинил Британию в «морском пиратстве»

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Глава минобороны Ирана Амир Хатами назвал задержание танкера страны, которое осуществила Британия у берегов Гибралтара «морским пиратством». Об этом сообщает Mehr.

Отмечается, что задержание произошло 4 июля. Речь идет о танкере Grace 1, который якобы доставлял нефть на сирийскую территорию. На борту судна находятся 28 членов экипажа, среди которых есть индийцы, пакистанцы и украинцы.

«Мы не потерпим морского пиратства со стороны Британии», — заявил Хатами.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.